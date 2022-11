Lumezzane: musical Cluedo

America, 1955. Una serie di improbabili individui viene invitata a cena da un ospite misterioso. Chi li avrà invitati in questa oscura magione e perché? La tensione è palpabile e tutto degenera quando questa enigmatica figura viene ritrovata morta nel salone principale della villa. La situazione non è chiara e tutti sono sospettati. Chi avrà commesso l'atroce delitto? Gli ospiti guidati dal maggiordomo proveranno a risolvere l'omicidio prima dell'arrivo della polizia. Uno dei giochi da tavolo più famosi di sempre per la prima volta in musical.

Per il loro quarto progetto i BeAlive mettono in scena un'avvincente commedia, dal retrogusto thriller, ricca di colpi di scena e inattesi sviluppi. L'immancabile band dal vivo e la musica dei favolosi anni 50 accompagna i protagonisti alla ricerca del colpevole: chi si è macchiato del delitto? Dove è avvenuto l'orrendo misfatto e infine quale arma avrà usato?