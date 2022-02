Lovere: spettacolo "Mistero Buffo" Teatro Crystal

Nell’ambito della stagione teatrale 2021-2022, sabato 12 febbraio (ore 20:45) e domenica 13 febbraio (ore 16:00) presso il Teatro Crystal di Lovere andrà in scena lo spettacolo “Mistero Buffo” con Matthias Martelli di Dario Fo con la regia di Eugenio Allegri.

Mistero Buffo è il testo più famoso di Dario Fo, uno spettacolo che ha consegnato il nome del suo autore-attore alla storia. Con questo capolavoro riprende un genere usato dai giullari medievali per capovolgere l’ideologia trionfante del tempo dimostrandone l’infondatezza: partendo dalla lingua costruita su suono, onomatopee, cambi di ritmo, giunge a rendere giustizia a quel mondo di diseredati, di subalterni, di folli, di sognatori, di ubriachi, di sconfitti, che oggi come allora chiedono una rivincita. Che, come recita la motivazione del Premio Nobel attribuitogli nel 1997, “A Dario Fo… perché, seguendo la tradizione dei giullari medievali, dileggia il potere restituendo la dignità agli oppressi”. Eugenio Allegri dirige con mestiere e sapienza il bravissimo Matthias Martelli in questa esilarante giullarata, facendo leva sulle sue talentuose prerogative attoriali, rimanendo fedele all’interpretazione di Dario Fo e alla tradizione giullaresca da lui riscoperta, mantenendo il risultato differente e distinto. Facendo rivivere il suo fascino attraverso un’interpretazione fedele ma allo stesso tempo il più possibile personale, dove le differenti abilità vocali dell’attore costruiscono una satira nuova.

Costo biglietti:

Sabato

– Platea: 30,00€;

– Galleria: 18,00€

Domenica

– Platea: 28,00€ (intero), 18,00€ (ridotto);

– Galleria: 17,00€ (intero), 10,00 € (ridotto).

Prevendita biglietti per qualunque spettacolo (dal 23 novembre):

– tramite biglietteria elettronica disponibile cliccando qui

– presso il Teatro Crystal: giovedì ore 16.00/18.00 e sabato ore 10.00/12.00 (nella sola settimana dello spettacolo).

L’accesso agli spettacoli avverrà nel rispetto delle normative anti-Covid (green pass, misurazione della temperatura, mascherina, tracciamento presenze, ecc.).