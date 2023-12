Lonato: Me a som n'artista

Me a Som N’artista di e con Danny Bignotti regia Giacomo Andrico. Un viaggio nell’anima di Antonio Ligabue. Danny Bignotti, autore e attore dello spettacolo, dà vita a Me a som n’artista, in scena al Teatro Viandanze di Lonato del Garda venerdì 29 dicembre 2023 alle ore 20.45 con il contributo della Città di Lonato del Garda. Ad affiancarlo sul palcoscenico Christian Seminara e Laura Gatta. La regia, curata da Giacomo Andrico, ambienta la scena in un’osteria del 1950 e mostra Antonio Ligabue (Danny Bignotti), pittore e scultore novecentesco di grandissima fama, come uomo sincero, coerente al suo sentire e alle sue poche parole dette. Trasferitosi a Gualtieri dopo essere stato espulso dalla Svizzera, era una creatura diversa dai tanti, era il pittore della natura e degli animali, l’emarginato del Po. Uno spettacolo che lega episodi di vita del personaggio vero, vitale, creativo e dalla grande espressività artistica. Un atto teatrale poetico e umano, reso ancor più suggestivo dalle scene di Giacomo Andrico. Le musiche originali di Claudio Smussi rimandano ai luoghi dell’artista il quale interloquisce con l’oste (Christian Seminara) e con una giornalista (Laura Gatta) che gli dà modo di aprirsi al pubblico. Lo spettacolo, già andato in scena sul palcoscenico del Castello di Padernello, dà la possibilità al pubblico di conoscere la storia di questo artista che ha abitato gli argini del fiume Po e che mai si è lasciato contaminare dalle mode e dalle convenienze. L’ingresso è libero fino ad esaurimento della disponibilità. Per informazioni e prenotazioni www.viandanze.com

