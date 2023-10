Lograto: Alice nel paese delle meraviglie

La compagnia teatrale I Soliti Ignoti è lieta di invitarvi Sabato 28 Ottobre 2023 alle ore 20.30 alla replica della nuova favola musicale “Alice nel Paese delle Meraviglie”; in scena al Cinema Teatro di Lograto.



Gallery





Questo spettacolo offrirà a bambini e adulti la possibilità di seguire l’incredibile viaggio di Alice, una bambina curiosa e coraggiosa che segue un coniglio bianco in un’avventura ricca di emozioni e strani personaggi. Lo spettacolo, ispirato al celebre romanzo di Lewis Carroll che è riconosciuto come uno fra i classici della letteratura per l’infanzia, vuole incantare con musiche, balletti e canzoni il pubblico, come solo il teatro dal vivo sa fare.