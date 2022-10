E lucevan le stelle: lo spazio in prosa e poesia

Prosegue la XIX edizione di “Un libro, per piacere!”, la rassegna dedicata ai libri e alla lettura, organizzata dal Sistema Bibliotecario Sud Ovest Bresciano. “La Forma della Bellezza” è il file rouge che accomuna gli incontri di questa XIX edizione della rassegna: dalla bellezza della natura a quella dell’arte, un suggestivo percorso che si snoda nei ventitré comuni del Sistema Bibliotecario Sud Ovest Bresciano.

A Torbole Casaglia, nell’appuntamento di venerdì 14 ottobre, saranno protagonisti gli astri, con la lettura scenica “E lucevan le stelle” di Barbara Pizzetti accompagnata da Roberto Giribardi alla loop station. Poesia, prosa, musica ispirate e dedicate alla luna, alle stelle e ai pianeti. Un tema che da sempre esercita sull’uomo un immenso fascino, dando vita ad un’inesauribile fonte di ispirazione poetica ma anche di riflessione sull’essere umano e sul suo rapporto con la Natura. Barbara Pizzetti accompagnerà tra le pagine di alcuni grandi classici della letteratura: da Leopardi a Calvino, da Saint-Exupéry a Gianni Rodari, mentre la loop station di Giribardi avvolgerà il pubblico in un’atmosfera notturna e cosmica.

Barbara Pizzetti e Roberto Giribardi saranno alla Biblioteca Comunale di Torbole Casaglia, in via A. De Gasperi 12, venerdì 14 ottobre alle ore 21:00. Tutti gli eventi della rassegna “Un libro, per piacere!” sono gratuiti. Per informazioni: Biblioteca di Torbole Casaglia 030.2150705, biblioteca@comune.torbole-casaglia.bs.it.