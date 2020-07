Botticino: "Liberafavole. Storie improvvisate in soffitta"

Dopo la chiusura forzata dovuta all'emergenza COVID-19 si riapre il sipario del Teatro Centro Lucia di Botticino (BS) con uno spettacolo all'aperto di improvvisazione teatrale dedicato a bambini, ragazzi e famiglie.



Sabato 25 luglio 2020 alle ore 20.30 il fondale retrostante il palco del teatro si alzerà, il pubblico occuperà il parco dando vita ad un teatro all'aperto e saranno cinque improvvisAttori a presentare lo spettacolo "LIBERAFAVOLE", un format di improvvisazione teatrale espressamente pensato per bambini e ragazzi, dove quattro attori e un musicista avranno il compito di "liberare" le favole racchiuse nei polverosi scatoloni delle soffitte in città; il tutto senza un copione, senza costumi, senza scenografie ma con grande coinvolgimento e interazione del pubblico, che dirigerà lo spettacolo improvvisato con fantasia e creatività.



Un'ora di storie fantastiche dove gli attori, pronti a tutto per i giovani spettatori, creeranno uno spettacolo unico e irripetibile, un'ora dove tutto può accadere!



Lo spettacolo si svolgerà all'aperto nel parco retrostante il Teatro Centro Lucia in via Longhetta 1 a Botticino (BS).

In caso di pioggia l'evento si terrà all'interno del teatro.

Ingresso gratuito, consigliata la prenotazione per favorire gli ingressi contingentati.