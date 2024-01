Leno: il lungo giorno di mastro Ezechiele

L’oratorio di Leno, in collaborazione con l’associazione Controsenso Teatro, organizza per domenica 14 gennaio alle 17, presso il teatro in via Re Desiderio 35 a Leno (BS), la rappresentazione de "Il Lungo giorno Di Mastro Ezechiele".

Lo spettacolo, adatto ad un pubblico di famiglie e per un’età compresa tra i 7 ed i 99 anni, verrà rappresentato da Alberto Branca e Massimiliano Grazioli, prodotto da Controsenso Teatro per la regia di Massimiliano Grazioli. Tecnico Emilio Campo.

Lo spettacolo, molto divertente e con un ritmo incalzante che attrae adulti e bambini, racconta di Ezechiele e di Giacomo. Mastro Ezechiele ha ancora un insegnamento da impartire al suo volenteroso apprendista Giacomo. Per farlo userà un linguaggio che gli adulti spesso dimenticano. Il linguaggio della fiaba, dove tutto può accadere e niente è mai come appare. Per i due protagonisti sarà come tornare bambini, interpreteranno e stravolgeranno i racconti, alla ricerca di una preziosa lezione di vita: la memoria va coltivata e nutrita perché ricordare ci aiuta ad affrontare il futuro con serenità e consapevolezza. Dal mattino al tramonto Mastro Ezechiele e Giacomo si divertiranno ad imparare sempre di più l’uno dell’altro prestando corpo e voce a Cappuccetto Rosso, il Lupo Cattivo, Biancaneve e la Regina, Pinocchio e il Grillo Parlante, fino al lieto fine, che arriva sempre puntuale come le amiche stelle che fanno capolino dopo il buio del crepuscolo.

Lo spettacolo è stato inserito dalle riviste di settore KLP e Eolo tra i “Best of 2023” del Teatro ragazzi.