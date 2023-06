Le Cirque Top Performers al PalaGeorge di Montichiari: prevendite aperte

Tornano a Montichiari i top performers di Le Cirque in 'Alis', con nuovi artisti e nuove emozioni: tutta la magia e la meraviglia di uno spettacolo unico al mondo. Un’occasione da non perdere per un pubblico di ogni età, al PalaGeorge di Montichiari il sabato 2 e domenica 3 dicembre 2023. Le prevendite sono finalmente aperte: alisticket.it??.



Cosa c’è di più bello di uno show internazionale senza eguali che si trasforma in un viaggio emozionante e che, quando giunge al termine, inizia nuovamente? ALIS, lo spettacolo di Le Cirque Top Performers è tutto questo. C’è l’annuncio per il nuovo tour, il 12°, e promette di essere ancora più sorprendente e ricco di novità. In scena un cast stellare di cui possono far parte solo i migliori. Oltre 25 artisti di primissimo livello che rappresentano un’élite scelta, applauditi e premiati sui palcoscenici più importanti del mondo.

Gianpiero Garelli, presidente e fondatore della compagnia Le Cirque Top Performers dichiara: “Durante le interviste sono io a fare spesso questa domanda: qual è per voi l’espressione massima del Circo oggi nel Mondo? Il Cirque du Soleil e il Festival Internazionale del Circo di Monte Carlo sono senza dubbio la referenza e quindi per entrare a far parte di Le Cirque Top Performers, un artista deve aver fatto parte del Cirque du Soleil oppure deve aver vinto un premio a Monte Carlo!”

Talento ed eccellenza sono tra i requisiti richiesti per poter far parte della compagnia Le Cirque Top Performers e l’enorme successo ottenuto sino ad oggi è anche questo: in soli 8 anni è diventata la più importante d’Europa.

Non resta che ammirarli questi acrobati, giocolieri, aerialisti, comici, equilibristi e non solo, capaci di meravigliare con esibizioni che tengono con il fiato sospeso e divertono. Ad accompagnarli una colonna sonora originale e avvincente, con coreografie, scenografie e luci che regalano atmosfere coinvolgenti e suggestive.

Oltre 300.000 spettatori In Italia e in Europa hanno visto e applaudito con entusiasmo lo show internazionale ALIS. Molti altri se ne aggiungeranno, probabilmente tanti spettatori ritorneranno. Di certo c’è che ogni tour di ALIS non è mai uguale al precedente e lo spettacolo delle meraviglie di Le Cirque Top Performers tornerà anche al PalaGeorge di Montichiari.