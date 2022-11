Brescia: spettacolo Kebab di Leonardo Tomasi

Uno spettacolo ideale per i gruppi di amici e per chi vuol condividere un’esperienza unica e divertente con un kebab come protagonista tra le sfide del mondo- 8 posti disponibili per ogni replica.



Uno spettacolo di teatro immersivo dove pochi, pochissimi, spettatori avranno il piacere di essere parte attiva dello spettacolo stesso. Un’esperienza unica, divertente, tra un panino da gustare fino alla discussione sulle sfide che il mondo ci presenta! Tutto inizia da una chiamata inaspettata… Una chiamata che parla di panini, di consegne, piena caos, di richieste, post-it, appunti, scontrini e foglietti che servono per riordinare le idee e il soliloquio delirante del protagonista. Il tutto tra strade, segnali Gps e incomprensioni. In una società farcita di dati illeggibili, d’illusione di vicinanza in una reale distanza, i rider diventano paladini dell’ordine, autori di inedite connessioni fra persone, all’inseguimento del miraggio di una mancia.

Uno spettacolo divertente ed allo stesso tempo inquietante che pone l’attenzione sul tema dello sfruttamento sul lavoro ed evoca teorie complottistiche di ogni genere ma che ritornano sempre e solo ad un’eterna domanda: ma alla fine, cosa ci mettono dentro questo kebab?