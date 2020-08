Brescia: trilogia "I nostri antenati" di Italo Calvino a Palazzo Broletto

Nel sessantesimo anniversario della pubblicazione, tre reading ridanno vita ai romanzi fantastici e allegorici di Italo Calvino. Una rassegna dedicata ai capolavori della letteratura italiana del Novecento che attraverso le tre rappresentazioni vuol rendere omaggio ad uno dei più grandi intellettuali del nostro paese.



- MARTEDì 4 AGOSTO ore 21.00 IL VISCONTE DIMEZZATO

Con Luciano Bertoli attore, Davide Bonetti fisarmonica.



La bizzarra storia del visconte Medardo di Terralba che, colpito al petto da una cannonata turca, torna a casa diviso in due metà (una cattiva, malvagia, prepotente, ma dotata di inaspettate doti di umorismo e realismo, l'altra gentile, altruista, buona, o meglio "buonista"). Una fiaba d’evasione che tratta il tema universale dell’identità, in un reading sospeso tra realtà e fantasia.



- GIOVEDì 6 AGOSTO ore 21.00 IL CAVALIERE INESISTENTE

Con Antonio Palazzo attore, Giovanni Colombo tastiera.



Agilulfo, paladino di Carlo Magno, è un cavaliere valoroso e nobile d'animo. Ha un unico difetto: non esiste. O meglio, il suo esistere è limitato all'armatura che indossa: lucida, bianca e... vuota. Non può mangiare, né dormire perché, se si deconcentra anche solo per un attimo, cessa di essere. Una storia ambientata nell'inverosimile medioevo dei romanzi cavallereschi, ma vicina più che mai alla realtà del nostro tempo.



- SABATO 8 AGOSTO ore 21.00 IL BARONE RAMPANTE

Con Filippo Garlanda attore, Daniela Savoldi violoncello.



All’età di dodici anni, a seguito di un litigio, Cosimo Piovasco di Rondò decide di salire sugli alberi per non scenderne più. Una storia di fascino intramontabile, una riflessione insieme divertente e amara sulle conseguenze di ogni scelta e l’importanza del punto di vista. Un classico della letteratura italiana da rileggere e riscoprire: moderno, visionario, poetico e umoristico, affascinante ritratto di un’epoca, il XVIII secolo. “La disobbedienza acquista un senso solo quando diventa una disciplina morale più rigorosa e ardua di quella a cui si ribella.” Dalla prefazione di Italo Calvino al romanzo.



Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito e si svolgeranno nel rispetto delle normative in materia di tutela della salute per l’emergenza Covid-19. Apertura porte dalle ore 20.30. In caso di maltempo gli spettacoli avranno luogo all'Auditorium San Barnaba (Corso Magenta, 44), in tal caso verrà data comunicazione il giorno precedente.