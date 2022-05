Franciacorta, greenland festival: 26 spettacoli in 12 comuni

Prenderà il via il prossimo 13 maggio GreenLand il nuovo festival della Franciacorta. Nato dalla collaborazione tra tre realtà culturali della città di Brescia - Fabbrica Sociale del Teatro, Teatro Telaio e Bazzini Consort - proporrà 26 spettacoli di teatro, danza, musica e circo in 12 diversi comuni della provincia. Un festival multidisciplinare che coniuga l’arte del teatro, teatro ragazzi, musica, circo e danza alleando i soggetti culturali con le realtà del territorio e che vuol diventare protagonista delle prossime estati della Franciacorta. GreenLand toccherà 12 diversi comuni in oltre due mesi di programmazione con 26 spettacoli d’arte performativa che coinvolgeranno circa 80 artisti provenienti da tutt’Italia. Si parte dal Teatro Sociale di Palazzolo sull’Oglio sabato 13 maggio e si prosegue poi ad Erbusco, Ome, Rovato, Cologne, Monticelli Brusati, Castegnato, Iseo, Cellatica, Passirano, Paderno Franciacorta per finire martedì 26 luglio al Campus Infanzia di Provaglio d’Iseo.

Stefania Dolcini, direttrice artistica su mandato di Fabbrica Sociale del Teatro: “GreenLand ha un palinsesto accessibile, multidisciplinare e di qualità pensato per tutti. Il festival nasce con l’intenzione di far conoscere il teatro come strumento per dar voce a tematiche sociali con cui ci confrontiamo quotidianamente, valorizzando sia la nuova drammaturgia di giovani creatori nazionali che quella di compagnie di spessore internazionale. Il nostro desiderio è quello di stimolare il pubblico a concedersi un momento per uscire dalla propria routine giornaliera e trovare momenti di condivisione. GreenLand vuole offrire una cultura di qualità, sfatando la convinzione di chi ritiene che l’innovazione e il contemporaneo non siano terreni che possano diventare di fruizione popolare. Per informazioni: www.greenlandfestival.it - info@greenlandfestival.it Biglietti della sezione teatro già in vendita sul sito internet www.vivaticket.it a prezzo speciale.

Per tutti gli spettacoli vendita diretta in loco la sera dell’evento. Il Festival è organizzato da Fabbrica Sociale del Teatro, Teatro Telaio e Bazzini Consort con la collaborazione dei comuni di Castegnato, Cellatica, Cologne, Erbusco, Iseo, Monticelli Brusati, Ome, Paderno Franciacorta, Palazzolo sull’Oglio, Passirano, Provaglio d’Iseo, Rovato, con la partecipazione di Sassabanek e con il sostegno di Terra della Franciacorta, Fondazione Cogeme, Visit Lake Iseo, Strada del Vino Franciacorta, Vivi Franciacorta e Radio Bruno.