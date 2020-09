Brescia: Teatro Grande - Stagione settembre/dicembre 2020

Prende il via il 29 settembre la Stagione d’Opera 2020. Appuntamento alle 20.30 con il Der Messias di Mozart, adattamento in lingua tedesca del Messiah di Händel diretto da Massimo Fiocchi Malaspina, già Direttore del Coro di OperaLombardia.

Il cartellone d’Opera continua con Werther di Jules Massenet (6 novembre alle 20.30 e 8 novembre alle 15.30) e il rarissimo Zaide di Mozart (10 dicembre alle 20.30 e 12 dicembre alle 15.30), capolavoro incompiuto con testo ricostruito nel 1981 da Italo Calvino. La regia è affidata a Graham Vick, tra i registi operistici più importanti del nostro tempo.

Attesissimi i tre concerti per pianoforte – Ifigenia in Tauride di Gluck (23 ottobre), Carmen di Georges Bizet (31 ottobre) e La Fanciulla del West di Giacomo Puccini (26 novembre), tutti alle ore 20.30.

Locandina ufficiale della Stagione d’Opera 2020.

Confermato inoltre il ciclo di conferenze Pazzi per l’Opera, approfondimenti sulle opere in calendario grazie all’intervento dei “melomani”, grandi appassionati del genere che guideranno tra divertimento e curiosità il pubblico in un’analisi di testi e musiche. Riproposta anche l’iniziativa In diretta dalla Scala, con la trasmissione gratuita in streaming dello spettacolo inaugurale.

Musica e Danza

Dalla musica da camera alla musica barocca e contemporanea fino alle sonorità jazz, ampio il ventaglio di note che allieteranno gli spettatori. Ecco gli appuntamenti in Sala Grande:

Sabato 10 ottobre ore 20.30: concerto degli Archi dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia diretti dal Maestro Luigi Piovano, per l’occasione anche in veste di violoncello solista;

ore 20.30: concerto degli diretti dal Maestro Luigi Piovano, per l’occasione anche in veste di violoncello solista; Martedì 20 ottobre ore 20.30: concerto di musica barocca Amor Tiranno , con il controtenore italiano Carlo Vistoli insieme all’Ensemble Sezione aurea;

ore 20.30: concerto di musica barocca , con il controtenore italiano Carlo Vistoli insieme all’Ensemble Sezione aurea; Martedì 24 novembre ore 20.30: concerto dell’ Orchestra da Camera di Brescia diretta dal Maestro Filippo Lama sulle note di brani di Arthur Honneger, Pëtr Il’ič Čajkovskij, Béla Bartók e Giancarlo Facchinetti;

ore 20.30: concerto dell’ diretta dal Maestro Filippo Lama sulle note di brani di Arthur Honneger, Pëtr Il’ič Čajkovskij, Béla Bartók e Giancarlo Facchinetti; Martedì 15 dicembre alle ore 20.30: concerto dell’Ensemble vocale e strumentale Continuum diretto dal Maestro Luigi Azzolini.

Tra gli altri spettacoli musicali il duo Cyrille Doublet e Laurianne Langevin (Ridotto del Grande, giovedì 1 ottobre alle 20.30), il concerto di musica da camera del Trio Hegel (salone delle Scenografie, lunedì 12 ottobre alle 19 e alle 20.30) e il Nôtre-Dame de le Babenzele con il compositore bresciano Rossano Pinelli (lunedì 14 dicembre alle 19 e alle 20.30).

Appuntamenti imperdibili anche per la danza, a partire dal primo evento del 7 ottobre con la compagnia Barokthegreat che porta in scena Ghost. Follow my feet, weapons!. Seguono gli spettacoli La natura delle cose della Compagnia Virgilio Sieni (28 ottobre), Save the last dance for me di Alessandro Sciarroni (12 novembre), Moving with Pina con la coreografa e danzatrice di fama internazionale Cristiana Morganti (21 novembre) e Bermudas messo in scena da mk (4 dicembre). Il programma della danza si conclude il 18 e 19 dicembre alle 20.30 con la nuova versione di Political Mother della Schechter II, compagine giovanile della Hofesh Shechter Company.

Scopri il cartellone completo di musica e danza – stagione settembre – dicembre 2020.

Progetti speciali 2020: Lezione di Storia

Per la stagione 2020 la Fondazione del Teatro Grande propone domenica 18 ottobre alle ore 15.30 una speciale Lezione di Storia guidata dallo storico e scrittore italiano Alessandro Barbero a tema “Dante e il Potere“. L’incontro è organizzato in collaborazione con la Casa Editrice Laterza.

Informazioni e biglietti

I biglietti per tutti gli spettacoli della Stagione sono in vendita presso la Biglietteria del Teatro Grande (dal martedì al venerdì dalle 13.30 alle 19.00 e il sabato dalle 15.30 alle 19.00; chiusura domenica e lunedì e festivi a eccezione dei giorni di spettacolo) e sui siti teatrogrande.it e vivaticket.com.

Per gli appuntamenti d’Opera non sono previsti abbonamenti, ma solo biglietti per i singoli appuntamenti. Gli abbonati della Stagione Opera e Balletto 2019 potranno esercitare la prelazione del posto nel 2021, quando la capienza della Sala Grande si suppone tornerà a essere quella originaria.

Per gli appuntamenti di Musica e Danza, oltre alle consuete riduzioni riservate agli under30 e agli over65, la Stagione Settembre-Dicembre 2020 riserva al pubblico due tipologie di percorsi che eccezionalmente prevedono uno sconto del 50% rispetto all’acquisto dei singoli biglietti interi: il Percorso Danza (7 spettacoli) a 60 euro e il Percorso Musica (12 concerti) a 95 euro. Per il pubblico under30 l’offerta è ancora più vantaggiosa: Carnet Danza Under30 a 45,00 euro e il Carnet Musica Under30 a 65,00 euro.

Per tutti gli spettacoli di musica e danza della Stagione è inoltre previsto il biglietto scontato al 50% per gli studenti e il “biglietto speciale opera” a 15 euro riservato agli studenti under18 (settore di platea e palchi di I, II e III ordine). Ricordiamo inoltre che la Fondazione del Teatro Grande fa parte dei soggetti aderenti ad App18 e Carta Docente.

Scarica il programma completo della stagione settembre – ottobre 2020 del Teatro Grande

Per tutte le informazioni visita il sito ufficiale del Teatro Grande.