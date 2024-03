Ghedi: "Piccoli deliri in rosa" per la Festa della donna

Una serata “leggera e divertente” per celebrare le donne nel giorno della loro festa: è la proposta di Bcc Agrobresciano per venerdì 8 marzo. In scena dalle 18.30 all'Auditorium Bcc di Ghedi (in Piazza Roma) lo spettacolo “Piccoli deliri in rosa: manuale semi-serio di sopravvivenza per donne del XXI secolo”, che vedrà sul palco due artiste molto conosciute, a Brescia e non solo, come Laura Mantovi (attrice, performer, musicista e insegnante di teatro) e Ombretta Ghidini (insegnante di musica, musicista e cantante).

"Piccoli deliri in rosa"

“Questo momento dedicato all'universo femminile riflette una performance divertente sul mondo in rosa”, spiegano Mantovi e Ghidini, che alterneranno brani comici di grandi autori, battute sagaci e stralci dei grandi “testi sacri” dell'educazione della casalinga perfetta, madre, moglie e donna degli anni '60 riletti in chiave un poco dissacrante. Si parlerà anche di amori frustrati, piccoli e grandi manie, ma anche poesia, musica, autoironia. Ingresso gratuito e appuntamento da non perdere.

“Siamo felici di ospitare queste due grandi artiste nel nostro Auditorium – spiega Angeluccio Prestini, presidente del comitato Soci e Cultura di Bcc Agrobresciano – per celebrare in modo un po' diverso questa giornata: con leggerezza, ma senza dimenticare i problemi e le discriminazioni che ancora affliggono le donne in tutto il mondo”.