Monica: Festival Colpi di Colore

Prosegue il festival COLPI DI COLORE a Moniga del Garda. Dopo il primo appuntamento in rosso dedicato alla lirica, torna venerdì 31 luglio alle ore 21 nel Castello: DUO CAPRICCIO con Stefano Zeni al violino e Antonio D'Alessandro alla chitarra.

Verrà invece recuperato lunedì 10 agosto alle 21, IL BARONE RAMPANTE, in programma per venerdì 24 luglio e rimandato per maltempo.



Promosso dall’Assessorato alla Cultura di Moniga del Garda (BS) e dall’associazione culturale Cieli Vibranti di Brescia il festival "COLPI DI COLORE" presenta una formula originale per conquistare il pubblico attraverso musica e teatro, cultura e spettacolo.



Ecco di seguito il calendario aggiornato:



- Venerdì 31 luglio ore 21.00 presso il Castello di Moniga del Garda.

DUO CAPRICCIO - colore AZZURRO

Con Stefano Zeni violino, Antonio d’Alessandro chitarra.



- Domenica 9 agosto ore 6.00 presso il Porto di Moniga del Garda.

DUELLO ALL'ALBA - colore BIANCO

Con Giovanni Colombo pianoforte, Ermanno Novali pianoforte.



- Lunedì 10 agosto ore 21.00 presso il Parco del Castello di Moniga del Garda.

IL BARONE RAMPANTE - colore VERDE

Di e con Filippo Garlanda attore, Daniela Savoldi violoncello.



La peculiarità del festival è che ogni evento è abbinato ad un colore e che il pubblico viene invitato a partecipare con un vestito o un accessorio di quel colore, così da diventare parte dello spettacolo e accendere Moniga del Garda di sempre diverse tonalità, sottolineando creativamente la varietà della proposta culturale del festival.



Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito e si svolgeranno nel rispetto delle normative in materia di tutela della salute per l’emergenza Covid-19. In caso di pioggia gli eventi saranno annullati.