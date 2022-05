Erbusco: spettacolo Farfalle

Una black comedy fra Milano, Palermo e New York. In scena due sorelle ciniche e poetiche e al centro il gioco che le ha unite fin da quando, piccolissime, sono rimaste sole: a turno, chi ha in mano la collana a forma di farfalla può obbligare l’altra a fare qualsiasi cosa, pena la fine del gioco.

In un susseguirsi di scene che raccontano con tragicomica ironia la loro crescita e le loro scelte di vita – bizzarre o banali, obbligate o inaspettate – le due protagoniste vivono un cambiamento che le porta prima ad allontanarsi e poi a scontrarsi violentemente.