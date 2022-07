Brescia, Cortile del Broletto: "Così va meglio"

ContaminAzioni invita Jum Production alla rassegna estiva del Broletto



Una storia delicata, divertente ma anche toccante, di donne che sanno ridere anche nelle avversità, che sanno abbracciare la propria fragilità e ritrovare una nuova forza per affrontare qualunque situazione. Lo spettacolo diventa occasione sì per rallegrarsi ma anche per emozionarsi al cospetto degli intrecci e delle sorprese che si sveleranno nel corso della rappresentazione.