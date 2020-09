Coccaglio: Alice nel paese delle meraviglie

Sabato 19 settembre a Coccaglio si viaggerà nel mondo della fantasia! Alle ore 21.00 nel Cortile della Biblioteca si terrà infatti lo spettacolo «Alice nel Paese delle Meraviglie», una produzione della compagnia «Il Nodo Teatro» con la regia di Raffaello Malesci.



Seguendo un buffo coniglio ritardatario, Alice si ritrova in un mondo magico e colorato, fantastico e stravagante. Incontra personaggi bizzarri e improbabili come il Bruco e il Ghignagatto, il Cappellaio matto e la Lepre di Marzo, in un crescendo di situazioni e battute nonsense che la condurranno al cospetto di Sua Maestà di Cuori.



Una storia folle e visionaria che con allegria e stravaganza ci conduce in un viaggio dalle molteplici letture. Alice scopre ed esorcizza le sue paure, ritrova i desideri della sua infanzia e scappa per non diventare adulta per poi ritrovarsi più matura di quanto pensi. Accompagnandola nei voli pindarici della sua fantasia viviamo allora un’avventura inebriante che affascina, intriga e ci ricorda quanto profondo possa essere un gioco e quanto sconfinato sia il potere dell’immaginazione.



Ingresso gratuito, su prenotazione chiamando lo 0307725716 oppure scrivendo via whatsapp al 3346664749. In caso di maltempo lo spettacolo sarà rinviato a sabato 26 settembre.