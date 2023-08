Tre giorni di meraviglie, divertimento, stupore per grandi e piccoli: Lonato in Festival, giunto alla undicesima edizione, prosegue nel suo percorso di crescita, delineando sempre più le sue peculiarità culturali e artistiche. Ormai collaudata la sua formula, che propone al pubblico con un linguaggio semplice ed immediato varie forme artistiche e contenuti culturali, il tutto racchiuso in un'ambientazione storica di grande suggestione, la Rocca Visconteo Veneta, una fra le più imponenti fortezze del nord Italia, da cui si gode un'impareggiabile vista sul lago.



Programma completo:

Dall'11 al 13 agosto, negli ampi e suggestivi spazi del parco e del castello si esibiranno formazioni di artisti provenienti da più parti del mondo. Sarà un'edizione dedicata particolarmente al circo contemporaneo e alle arti performative di strada, senza trascurare la musica ed il teatro di figura, da sempre ingredienti fondamentali del festival.