Il teatro che va dalle famiglie, con appuntamenti pensati appositamente per i più piccoli, così da vivere un’estate all’insegna dell’arte e della cultura direttamente nel parco sotto casa. È questo il senso di Che Spettacolo!: il nuovo cartellone di serate teatrali – a cura dell’Assessorato alla Cultura – che prenderà il via giovedì 23 giugno e si terrà (ogni giovedì) fino al 28 luglio. Ovvero, sei appuntamenti che avranno la caratteristica principale in comune di essere dislocati per la maggior parte nelle zone periferiche, nei vari parchi della città.

L’iniziativa – una novità nel panorama clarense – rispecchia uno dei punti cardine del mandato dell’Amministrazione del Sindaco Massimo Vizzardi, ovvero quello di portare la cultura “nelle case” dei cittadini: un modo per offrire momenti di svago fuori dal Centro Storico, moltiplicando i punti di interesse e valorizzando ancora di più i parchi cittadini.

Non solo. Con questo cartellone pensato appositamente per bambini e famiglie, si vuole dare un assaggio di ciò che si sta apparecchiando per Chiari, che l’anno prossimo – 2023 – avrà finalmente il suo teatro, grazie allo straordinario progetto strategico della riqualificazione del Teatro Sant’Orsola.

I vari appuntamenti di Che Spettacolo! si terranno sempre alle 21.30 e saranno gratuiti: per partecipare basterà portarsi da casa tutto l’occorrente (teli mare, cuscini, coperte ecc) per vivere il parco all’aperto (sulla scia di quanto già fatto con successo negli scorsi anni con il Cinema all’Aperto al parco di Villa Mazzotti). Un modo più divertente e rilassante – soprattutto per i più piccoli – di godersi lo spettacolo.

Gli appuntamenti:

Appeso a un Filo (giovedì 23 giugno) al Parco di via Togliatti;

Home Sweet Home (giovedì 30 giugno) al Parco delle Rogge;

Immagina (giovedì 7 luglio) al Parco Elettra;

Nonnetti (giovedì 14 luglio) alla Tettoia di San Bernardino;

Rosso a Spasso (giovedì 21 luglio) in piazza Zanardelli;

Zanna Bianca (giovedì 28 luglio) al Parco di Villa Mazzotti.

«Siamo felici di realizzare questa manifestazione, che in un certo senso è propedeutica alla stagione teatrale clarense che potremo offrire alla città non appena inaugurato il Sant’Orsola – ha commentato l’assessore alla Cultura, Chiara Facchetti –. Vogliamo realizzare circuiti di cultura diffusa e allo stesso tempo avere un luogo che faccia da centro propulsore: con questo cartellone andiamo in questa direzione e ci auguriamo che grandi e bambini vogliano usufruirne».

In caso di maltempo, gli spettacoli saranno spostati sotto la Tettoia dell'Istituto Salesiano di San Bernardino.