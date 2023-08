Cevo: Gli uomini Libro, letture itineranti

Sabato 2 e domenica 3 settembre, la compagnia teatrale Anello Debole riempirà le strade di Cevo di parole, testi, poesie e pagine di libri, con un laboratorio e uno spettacolo itinerante aperto a tutt3! Due giorni per creare insieme un ponte letterario fra i luoghi di una comunità (parchi, piazze, strade, biblioteche) e gli abitanti.

Per vivere la comunità come un luogo di incontro e di scambio di visioni, come un enorme racconto in cui si susseguono differenti narrazioni e in cui le diverse età si uniscono attraverso lo strumento letterario. Se vuoi partecipare, ti chiediamo di prepararti con un po’ di anticipo, scegliendo un libro per te significativo, oppure connesso alla "cura", tema principale di “Erbacce”, il palinsesto culturale della Casa del Parco.

Sabato, dopo un pranzo sociale - un momento di socialità e condivisione aperto a tutt3 dove condividere cibo, chiacchiere e idee - si terrà un piccolo laboratorio preparativo delle letture scelte dai singoli partecipanti, e nella giornata di fomenica si darà vita ad una performance itinerante attraverso i luoghi del paese in cui gli abitanti (e non solo) daranno voce ai testi scelti in precedenza. È possibile pernottare alla Casa del Parco Adamello (Cevo, BS)