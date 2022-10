DIREZIONE E COREOGRAFIA: JEAN-CHRISTOPHE MAILLOT

MUSICA DI SERGEJ PROKOF’EV



21 OTTOBRE 2022 ORE 20.00

22 OTTOBRE 2022 ORE 15.30

Come da tradizione, un titolo del balletto classico accompagna la programmazione della Stagione d’Opera 2022 del Teatro Grande. Nei giorni 21 e 22 ottobre, rispettivamente alle ore 20.00 e alle 15.30, è attesa in Teatro la storica e prestigiosa compagnia Les Ballets de Monte-Carlo, nata nel 1985 per volontà della Principessa di Hannover e diretta da Jean-Christophe Maillot. Lo spettacolo che la compagnia presenta a Brescia è Cenerentola, su musica di Sergej Prokof’ev, coreografia e regia dello stesso Jean-Christophe Maillot.



Il coreografo francese – noto per aver dato un nuovo slancio alla compagnia da lui diretta, tanto da farla divenire un’eccellenza internazionalmente riconosciuta – propone una Cenerentola a tratti lontana da quella che si è abituati a vedere nel balletto. L’originalità rispetto ai classici imprescindibili sta principalmente nella centralità del rapporto madre/padre della protagonista, generalmente assenti o ridotti al ruolo di comprimari nel racconto tradizionale, ma che Maillot trasforma nel motore principale del racconto stesso. Una scelta che ha reso la Cenerentola di Maillot una di quelle coreografie che hanno segnato una svolta nella storia di Les Ballets de Monte-Carlo e che continua ad essere applaudita sui grandi palcoscenici.



Anche per Cenerentola, come per tutti i titoli della Stagione Opera e Balletto 2022, sarà attivo il progetto OPEN – Il Grande accessibile con attività inclusive destinate a persone non udenti e non vedenti. Per entrambe le repliche sarà infatti attivo il sistema Mobile Connect di Sennheiser che consentirà di poter usufruire dell’ascolto assistito per non udenti (venerdì 21 ottobre) e dell’audiodescrizione per non vedenti (disponibile per la recita di sabato 22 ottobre). Questa settimana, inoltre, il progetto OPEN dedica una particolare attenzione al pubblico più giovane: venerdì 21 ottobre alle ore 17.00 è previsto un laboratorio riservato a bambini e ragazzi ciechi e ipovedenti. Un’occasione speciale per avvicinarsi al balletto e ripensare una delle fiabe più celebri che da sempre affascina grandi e piccini. È possibile prenotarsi alle attività del progetto OPEN scrivendo alla mail accessibilita@teatrogrande.it. La Fondazione del Teatro Grande ringrazia anche in questa occasione Intesa Sanpaolo, partner istituzionale della Stagione Opera e Balletto 2022.



BIGLIETTERIA E MODALITÀ DI ACCESSO

I biglietti per gli spettacoli sono in vendita alla Biglietteria del Teatro Grande e sui siti teatrogrande.it e vivaticket.com. Si ricordano gli orari di apertura della Biglietteria del Teatro Grande: dal martedì al venerdì dalle 13.30 alle 19.00 e il sabato dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.00; chiusura domenica, lunedì e festivi a eccezione dei giorni di spettacolo.

Per evitare code e assembramenti il Teatro sarà accessibile al pubblico a partire da un’ora prima dell’inizio di ogni rappresentazione. Raccomandiamo agli spettatori di presentarsi presso il Teatro non oltre i 30 minuti precedenti l’orario d’inizio dell’evento.

Prezzi: da 15 a 60 euro.