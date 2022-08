Prezzo non disponibile

Domenica 28 Agosto è in arrivo la nuova edizione del Carpenedolo Buskers Festival, dedicato agli artisti di strada. L'evento si terrà al Parco Orti dalle 20.30 alle 23.30: tanti gli artisti che, tra magie e acrobazie, lasceranno a bocca aperta gli spettatori. "Sarà un festival ricco di sorprese e grandi ritorni – scrivono gli organizzatori –, sarà infatti nostro ospite 'Mistral', col suo spettacolo di acrobatica su Palo Cinese, uno show andato in scena in tutto mondo che presto vedremo anche qui da noi".