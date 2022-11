Calvagese: zuppa di Sasso, spettacolo di muppet

Spettacolo di muppet a cura di Teatrino a due pollici. Lo spettacolo vuole mettere in risalto, attraverso l'utilizzo di grandi animali in stoffa, come la semplice condivisione di un piatto di minestra possa far valicare le barriere della diffidenza, facendo incontrare sconosciuti o acerrimi nemici.

Una metafora che indaga le forme di pregiudizio e che apre le porte alla convivialità, priva di paure e piena di solidarietà!



Per info & costi: info@museomartes.com - www.museomartes.com