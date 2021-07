Calcinato: teatro sotto le stelle con lo spettacolo "Così va meglio"

Venerdì 9 luglio alle ore 21.00 è in arrivo il quarto appuntamento della rassegna teatrale “Lo spettacolo nuoce gravemente alla salute” presso l’area eventi de Il Giardino dei Ciliegi a Ponte San Marco (Calcinato): in scena al suo debutto “Così va meglio”, una commedia a cura della compagnia ElevenArts con la regia di Fiorenzo Savoldi.



Le vite di sei donne si intrecciano all’interno di un salone di bellezza: tra chi si sposa e sogna una famiglia, chi ricorda con tenerezza un amore passato, chi si preoccupa per i figli e chi semplicemente non sopporta più nessuno. Un gruppo di amiche, così diverse eppure così unite, che si scambiano consigli e confidenze, condividendo con ironia tutti i colori della vita.



Una storia delicata, divertente ma anche toccante, di donne che sanno ridere anche nelle avversità, che sanno abbracciare la propria fragilità e ritrovare una nuova forza per affrontare qualunque situazione. Lo spettacolo diventa allora occasione sì per rallegrarsi ma anche per emozionarsi al cospetto degli intrecci e delle sorprese che si sveleranno nel corso della serata.



Le sei attrici (Silvia Pipa, Isabella Fossati, Anna Maria Melda, Lucia Ferrara, Simona Carbonini ed Elisa Benedetti) regalano un affresco di vita vivido e tenero dove la complicità e il supporto reciproco (ma anche qualche confronto più acceso) sono la vera ricchezza. Una ricchezza che si trasmette alla platea e che ricorda, se ce ne fosse ancora bisogno, quanta meraviglia e forza possano scaturire quando l’orizzonte passa dall’io al noi.



Ingresso posto unico 10 €



Prenotazioni chiamando lo 030 674802, la biglietteria e il servizio bar apriranno alle ore 20.Per maggiori informazioni è possibile seguire la pagina Facebook di Jump Production (@ jumpproduction.brescia ), realtà promotrice dell’evento.

