Brescia: death is certain

Un tuffo negli anni ’30 con i balli più in voga del periodo nelle ballroom più importanti di Chicago e New York passando dalla penisola di Balboa. Una serata a tema a partire dal dress code fino agli eccellenti musicisti i “Tuba Friends Social Dance”. La serata è proposta da A.S.D. La Balera, associazione che promuove corsi di ballo di SWING DANCE dal 2012, unica nel suo genere a Brescia che cura in particolar modo l’originalità dei balli e le atmosfere che si potevano assaporare nella prima metà del secolo scorso negli Stati Uniti. Prima di aprire le danze due maestri proporranno una lezione gratuita di Lindy Hop a tutti i partecipanti, uno dei balli più in voga negli anni 30 e tornato in auge negli ultimi 20 anni anche in Italia.



Nel prezzo è inclusa una consumazione.