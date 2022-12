Brescia: Chiara Pancaldi trio in concerto

Azure, è un brano composto nel 1937 da Duke Ellington, una delle figure più interessanti della musica del 900. Il titolo significa “turchese” e rientra nelle numerose composizioni nelle quali il Duca ha associato musica e colori. Qui l’autore si rivela nella sua estrema contemporaneità, ed è questa la chiave di lettura di Chiara Pancaldi: ricercare, rivelare o semplicemente osservarne la grande attualità di un repertorio che spazia tra canzoni, brani strumentali, scegliendo e selezionando brani meno conosciuti.





Dal suo debutto sulla scena internazionale Chiara Pancaldi si è sempre più distinta per il suono della sua voce e il suo istinto interpretativo, approcciando gli standard con profondità, forte carica emotiva e nella scrittura di brani di sua composizione. Ha collaborato e fatto tour con molti grandi musicisti europei e americani come Cyrus Chestnut, John Webber, Joe Farnsworth, Darryl Hall, Kirk Lightsey, Eric Alexander, Danny Grissett, Don Menza, Jeremy Pelt, Roberto Tarenzi, per citarne alcuni. Dopo il suo disco d’esordio “The song is you”, accolto con entusiasmo dalla critica ha inciso “I walk a little faster” per l’etichetta Challenge Records. Questo album è stato registrato a New York e vede Cyrus Chestnit al piano, John Webber al contrabbasso e Joe Farnsworth alla batteria. Il disco è stato premiato come Best Vocal Jazz Album 2015 dalla rivista giapponese Jazz Critique Magazine. Con suo ultimo album “Precious” Chiara ricerca un suono nuovo, ispirato al jazz contemporaneo e alla musica brasiliana, con brani originali, brani brasiliani, pop folk riarrangiati ed esplorati con freschezza e una forte propensione verso l’interplay e l’improvvisazione.