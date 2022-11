Brescia: spettacolo "ça ira"

Quando la più alta filosofia si trasforma in una concreta emozione grazie a tre straordinari danzatori. “Questa vita, come tu ora la vivi e l’hai vissuta, dovrai viverla ancora una volta e ancora innumerevoli volte e non ci sarà in essa mai niente di nuovo… ma ogni dolore, ogni piacere, ogni pensiero, sospiro e ogni indicibilmente piccola e grande cosa della tua vita dovrà fare ritorno a te e tutte nella stessa sequenza e successione”.



I tre protagonisti hanno sembianze di uomini-uccello e compiono un vero e proprio viaggio senza destinazione ultima percorrendo decine di volte lo stesso perimetro triangolare, esplorandone tutta la superficie. Liberamente ispirato alla teoria filosofica dell’eterno ritorno di Friedrich Nietzsche, Ça ira è il secondo capitolo del progetto coreografico C’est Pas Grave: una trilogia sul significato ambivalente della gravità: materiale (del corpo) e simbolico (della mente). La pièce coreografica vuol far vedere come un moto perpetuo possa mutare in un solo modo: cambiando il punto d’osservazione. Uno spettacolo intenso e intimo dove la danza tocca le corde più profonde dell’animo umano e che attraverso movimenti delicati guida il pubblico ad una visione differente da quella consueta.