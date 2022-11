Brescia: Venere e Adone di Roberto Latini

Venere e Adone è un programma articolato in grammatiche diverse, progressive e indipendenti che si riadatta ogni volta che va in scena. Ogni volta è unico, originale e irripetibile e proprio per questo eccezionale; come per il mito, la narrazione cede il posto a variazioni dello stesso tema, il pensiero sollecita aperture continue e lo sguardo sposta il fuoco su scene in trasformazione, con una drammaturgia che diventa strumento: fluida e plurale. Una rappresentazione divisa in quadri, ispirata dichiaratamente all’omonimo poema shakespeariano e sostenuta da un’intensa sperimentazione musicale con grande forza verbale. “Venere e Adone è la storia di ferite mortali, di baci sconfitti che non sanno, non riescono a farsi corazza, difesa. Anche Amore non può nulla. Anche Amore è incapace; è sfinito, è logoro, è vecchio. Sconfitto”. Roberto Latini.

