Brescia: the rest is silence

Con Shakespeare la morte entra in scena e diventa la vera protagonista di una trama che accomuna tutti. Non un allestimento di uno fra i 37 titoli del più famoso drammaturgo e scrittore inglese, ma una riflessione che collega trasversalmente più opere sul filo conduttore della morte. Lo spettacolo unisce la ricerca sulla parola scenica shakespeariana alle possibilità del teatro site specific itinerante e partecipativo. In questa versione Tampieri lavora insieme a un gruppo di studenti dell’Università Cattolica di Brescia e artisti bresciani rendendo lo spettacolo originale “The rest is silence” una proposta unica e irripetibile. Una ricerca che evidenzia il potenziale di espressività fisica e vocale dei personaggi tragici, un rapporto diretto con il pubblico che è parte integrante di una visione a 360 gradi e un palcoscenico all’aperto che predilige le suggestioni naturali del luogo a un impianto più scenografico o tecnologico.





La location è all’aperto, si consiglia un abbigliamento caldo e comodo.