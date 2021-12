Capodanno a Brescia: spettacolo Romeo e Giulietta al Teatro Sociale

Ultimo dell'anno a Brescia con lo spettacolo "Romeo e Giulietta - L’amore e? saltimbanco", a cura di Centro Teatrale Bresciano, in programma alle 21.30 al Teatro Sociale.

Una prova aperta, alla maniera dei comici del Sogno di una notte di mezza estate, dove la storia del Bardo prende forma e si deforma nel mescolarsi di trame, dialetti, canti, improvvisazioni, suoni, duelli e pantomime.



Marco Zoppello, e un cast di bravissimi attori, ci fa immergere nella materia viva del teatro di Shakespeare per portare sul palco, attraverso il teatro popolare, le grandi passioni dell’uomo, le gelosie “Otelliane”, i pregiudizi da “Mercante”, “Tempeste” e naufragi, in una danza tra la Vita e la Morte, coltelli e veleni. Uno spettacolo intenso e divertente, un’occasione unica per celebrare insieme a Teatro il nuovo anno!

Soggetto originale e regia Marco Zoppello, con Anna De Franceschi, Michele Mori e Marco Zoppello

scenografia Alberto Nonnato costumi Antonia Munaretti

maschere Roberto Maria Macchi

duelli Giorgio Sgaravatto

consulenza musicale Veronica Canale produzione StivalaccioTeatro / Teatro Stabile del Veneto

Info e biglietti: 030.2808600 – biglietteria@centroteatralebresciano.it - www.centroteatralebresciano.it.

SUPER GREEN PASS richiesto.

INFORMAZIONI UTILI:

Per consentire un ordinato e regolare rientro alle abitazioni private nella notte di Capodanno il servizio Metrobus è previsto con orario prolungato con ultima partenza dai capolinea all’una di sabato 1 gennaio 2022.

Avvio operazioni di controllo accesso ore 20.30. E' obbligatorio l’uso corretto della mascherina durante tutto lo svolgimento dello spettacolo.