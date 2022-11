Brescia: Tales Trio con Gianni Cazzola

Il trio in questione rappresenta un esempio di come la tradizione del Jazz possa essere una risorsa che apre strade spesso imprevedibili. Il repertorio formato da brani originali e non, è trattato da tutti e tre i componenti della formazione in maniera personale, seppur omaggiando i grandi capisaldi della musica jazz. Il connubio tra un musicista storico del calibro di Cazzola e i due giovani emergenti Candeloro e Bavetta crea un’intesa musicale molto rara, caratterizzata principalmente da uno swing unico nella sua autenticità ed un profondo interplay.

Gallery