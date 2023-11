Brescia: spettacolo stopover europe

Una produzione internazionale ceca-ucraina e bielorussa basata sulla solidarietà. Ci interroga con forza sullo status delle nostre democrazie in rapporto ai nuovi migranti.



Stopover Europe è una performance-documentario che approfondisce le esperienze di emigrazione e allontanamento dalla guerra centralizzate sulle narrative personali di cittadini Bielorussi e Ucraini che, sin dal 2020, hanno avuto a che fare con queste avversità. La performance esplora la profonda trasformazione che gli individui affrontano in momenti così turbolenti, esaminando e rivalutando i valori personali, la scoperta dell’identità nazionale e le sfide che si affrontano nell’entrare in un ambiente non familiare.?Inoltre, la produzione cerca di dare luce alle dinamiche in evoluzione tra Ucraini, Bielorussi e Russi.?Il futuro vedrà il potenziale ritorno al dialogo e alla reciproca comprensione? Le famiglie distrutte dalle alleanze nemiche saranno in grado di ritrovare la speranza e l’unificazione? Stepover Europe cerca, anche, di esaminare le percezioni che le persone ceche hanno verso gli afflussi di migranti e rifugiati ucraini e bielorussi, assieme agli sforzi di dare supporto contro le ostilità e continuare fino al presente.