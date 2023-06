Brescia: spettacolo "Se tutti i danesi fossero ebrei"

Se tutti i danesi fossero ebrei. di Evgenij A. Evtušenko. Sabato 1 e Domenica 2 Luglio 2023, ore 20.45 aò Teatro Cristo Re di Via Fabio Filzi 5 a Brescia.



"Se tutti i danesi fossero ebrei" è uno spettacolo di teatro in due atti, tratto dall'omonima opera dell'autore Evgenij A. Evtušenko. L'opera è stata recentemente ripubblicata dalla casa editrice bresciana Lamantica Edizioni, ed è oggi portata in scena dalla compagnia teatrale I Dadi Truccati, di Brescia.



In scena:

Vincenzo Balzano

Ilaria De Vito

Claudia Foletti

Akram Laqlichi

Mariagiulia Manni

Greta Gozio

Alessandro Rampini

Cecilia Rossi





Aiuto regia: Matteo Giorgi