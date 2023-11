Brescia: spettacolo bambine care

Una tesa narrazione documentale sugli orfanotrofi capace di emozionare nel profondo. Immaginiamo di essere ancora bambin? e che uno dei nostri genitori o un nostro parente prossimo ci porti davanti a un grande portone. Il portone si apre e una donna senza sorrisi, vestita di nero dalla testa ai piedi, ci fa entrare, mentre chi ci ha accompagnato si gira e se ne va. Noi restiamo sol? in questo spazio sconosciuto, mentre il grande portone alle nostre spalle si richiude. Si fa notte, nessuno viene a riprenderci.



Bambine care ha per tema la vita in orfanotrofio, ed è stato ispirato da un luogo: un ex orfanotrofio femminile, oggi sede della compagnia Sineddoche Teatro, a Montichiari in provincia di Brescia.



Le “bambine care”, ospiti dell’orfanotrofio dagli anni ‘40 agli anni ‘60, sono oggi delle signore anziane. Dall’ascolto dei loro racconti, un insieme di aneddoti a tratti assurdi, a tratti terribili, drammatici, si è fatto spazio un forte sentimento di ingiustizia che ha spinto la compagnia a volerne fare un soggetto drammaturgico e a immaginare un teatro che rimette al centro l’esperienza vissuta, la onora e, se possibile, la consola. Ascoltare oggi le voci di quelle bambine ha dato spazio alla voce del bambino che noi stessi siamo stati, riportando alla luce la nostra storia educativa. Grazie alle storie di Bambine care vogliamo dare voce a tutti i nostri bambini dimenticati e ritrovare con loro un altro modo di considerare la relazione adulto-bambino mettendoci dalla parte più fragile, quella del nostro bambino caro.