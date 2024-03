Brescia: "Sor Marchese è l'ora" di Giacomo Andrico

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Libero studio e adattamento de Il Marchese del Grillo. Il regista Giacomo Andrico mette in scena Sor Marchese è l’ora con l’intento di narrare in chiave comico-grottesca l’incontro e lo scontro tra l'immagine di Roma città eterna e la visione rivoluzionaria di Napoleone I Bonaparte. In mezzo a questa disputa, troviamo il saggio e ironico Marchese Onofrio del Grillo, magistralmente interpretato da Mirko Signorelli. Ad affiancarlo Renato Bertelli, che compone anche le musiche, Chiara Bonometti e Valerio del Giudice.

Lo spettacolo andrà in scena al Teatro Casazza di Brescia venerdì 22 marzo e sabato 23 marzo alle ore 20:30, e domenica 24 marzo alle 17:00. La pièce è un vero e proprio affresco grottesco, ma a tratti anche morbido e affettuoso, della classe conservatrice e bigotta in decadenza nella Roma papalina del 1809, come anche della puerilità dei rivoluzionari francesi. Chiari sono i rimandi a ideali, costumi e abitudini tipiche dell’epoca, ma che ancora permangono nella nostra società italiana.

L’attore Mirko Signorelli si cala abilmente nella parte del nobile romano Onofrio del Grillo, marchese conosciuto per la sua vena grottesca e per la sua abilità nel "combinare scherzi e burle", ma veste anche i panni di altri personaggi (Gasperino il Carbonaro o il Papa), così da scandire la storia con tutte le ricche sfumature che caratterizzano i diversi ruoli. Punto di forza è la presenza di Renato Bertelli, cantautore delle musiche originali ma anche attore nel ruolo del Franzoso e di Piperno, di Chiara Bonometti e di Valerio del Giudice, elementi fondamentali per dare vita ad uno spettacolo dall’alto grado di ilarità, perché, del resto, “Quanno se scherza, bisogna esse seri!”

L’ingresso è gratuito, ma è gradita gentile conferma di partecipazione. Chiediamo di inviare una e-mail alla casella di posta elettronica cantibhakta@gmail.com o mandare un messaggio WhatsApp al n. 331 9177036, indicando la data desiderata e il numero di partecipanti. Maggiori informazioni sulla pagina Facebook del Teatro Casazza: https://www.facebook.com/teatrocasazza/?locale=it_IT