Brescia, SomebodyTeatro: recital "Stramadez"

SomebodyTeatro presenta lunedì 5 luglio alle ore 21, nel contesto del progetto AREA – Tracciare linee e contenuti “Stramadez”, l’esito finale del laboratorio teatrale Somebody Under Trenta.



“Stramadez” vuole essere un recital che racconta l’amore e la passione per l’arte che hanno sofferto di più in tempi di pandemia. La serata vuole quindi essere una riflessione intorno al tempo presente, ma anche un omaggio al teatro.

Ingresso 5 euro con prenotazione obbligatoria.



Informazioni e prenotazioni: hello@somebodyteatro.it ; 339 - 3818207

