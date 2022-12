Brescia: un magico Natale con il celebre balletto "lo schiaccianoci"

Il celebre balletto classico “Lo Schiaccianoci” tornerà al Gran Teatro Morato di Brescia il prossimo sabato 17 dicembre 2022. I biglietti sono in prevendita su Ticketmaster, Ticketone e i circuiti tradizionali.



Basato sulla fiaba "Lo schiaccianoci e il re dei topi" di E.T.A. Hoffmann, il balletto racconta la storia di una ragazza che sogna un principe. In una selvaggia battaglia contro il Re dei Topi, lo Schiaccianoci è in pericolo. Clara, superando le sue stesse paure, entra in questa battaglia e lancia la sua scarpa, annientando la terribile creatura e rompendo l'incantesimo; lo Schiaccianoci diventa un bellissimo Principe. La fredda notte copre la città di fiocchi di neve. Lo Schiaccianoci porta Clara nel suo regno, il Regno dei Dolci, dove la Fata dello Zucchero condivide la gioia con tutti i bambini che, come Clara, possono ancora sognare. Una storia che attiva l’immaginazione in ognuno di noi, portandoci nel regno della fantasia.



La composizione di “The Nutcracker” ha reso immortale il genio Pyotr Tchaikovsky, esaltandolo, in passaggi melodici come "Danza dello zucchero fatato" e "Il valzer dei fiori".

Il Russian Classical Ballet diretto da Evgeniya Bespalova si propone, già dalla sua fondazione avvenuta nel 2005 nella città di Mosca, di conservare integralmente la tradizione del balletto classico russo. La compagnia è composta da un cast di ballerini diplomati nelle più prestigiose scuole coreografiche: Mosca, San Pietroburgo, Novosibirsk, Perm. Corpo di ballo e solisti, provenienti dalle principali compagnie russe, danno corpo a questo ensemble, nel quale preparazione accademica ed esperienze internazionali si sposano con l’irriverenza di talenti emergenti nel panorama della danza classica moscovita.



Si preannuncia uno spettacolo indimenticabile, adatto a tutte le età, dai più grandi ai più piccini. Un’occasione imperdibile per rivivere una delle storie più celebri e amate di sempre