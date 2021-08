Brescia: "Rosso come Cappuccetto Rosso" al Parco Masserdotti

Sabato 28 agosto alle 20, nel Parco Masserdotti di via Contini, nel quartiere Fiumicello, è in programma “Rosso come Cappuccetto Rosso”, spettacolo pensato per bambini di età superiore ai 3 anni. L’evento è inserito nella rassegna “Estate nei quartieri”, manifestazione organizzata dall’Assessorato alla Partecipazione per vivacizzare la città nel corso delle settimane estive.



“La banda dei Cuccioli” ripropone la fiaba tradizionale dedicando grande attenzione alla scelta dei colori che accompagnano lo svolgimento della vicenda e che influenzano i comportamenti dei protagonisti.

L’ingresso all’evento sarà libero e consentito esclusivamente alle persone munite di una delle certificazioni verdi Covid-19 valide. In caso di maltempo gli spettacoli programmati potranno subire variazioni.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti telefonare al numero 030 - 2791881 oppure consultare il sito web www.cipiesse-bs.it.



