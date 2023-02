Brescia: musical "We will rock you" al Gran Teatro Morato

Tornerà il 15 Aprile 2023 al Gran Teatro Morato ""WE WILL ROCK YOU, lo spettacolo con le hit dei Queen prodotto da Claudio Trotta e per la regia di Michaela Berlini. Si tratta di uno show rinnovato con un nuovo cast. Biglietti in prevendita su Ticketmaster, Ticketone.



L’appassionante vicenda di Galileo e Scaramouche, una grande storia d’amore per la Musica e per la Libertà, sarà in scena nei teatri italiani con un cast rinnovato, per tornare ad infiammare intere platee animate da giovani e meno giovani, che condivideranno con i protagonisti, tra emozioni e risate, il racconto di una Speranza per un futuro migliore, dell’impegno e sacrificio necessari per cambiare un destino che sembra già scritto, del potere salvifico del Rock and Roll, dell’importanza di conoscere e della reale condivisione e del diritto di poter esprimere sé stessi. Il ritmo della narrazione ha come motore trainante i più grandi successi dei Queen suonati rigorosamente dal vivo da una band di sei musicisti, per oltre due ore e mezza di spettacolo.



Lo spettacolo originale è stato scritto e prodotto da Ben Elton, in collaborazione con Roger Taylor e Brian May. Le musiche e le canzoni sono quelle originali, cantate in lingua inglese ed eseguite rigorosamente dal vivo. Il testo è stato tradotto da Raffaella Rolla nel 2018 e riadattato per questa ultima versione dalla Regista Michaela Berlini e dal Produttore Claudio Trotta. Il produttore esecutivo è Cristina Trotta. La direzione musicale è di Riccardo De Paola e quella vocale di Antonio Torella.