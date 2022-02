Brescia, Teatro Santa Giulia: Giacomo Poretti in "Chiedimi se sono di turno"

In ospedale entri solo per tre motivi: se ammalato, se vai a trovare un ammalato, oppure, se sei sfortunato, se ci devi lavorare. Il protagonista aveva immaginato per sé un avvenire radioso come calciatore o astronauta; ma la sorte è sorprendente e così, mentre sta per ricevere il Pallone d’oro, aprendo gli occhi si ritrova nelle proprie mani una scopa di saggina.

Partito dai bagni finirà sulla scrivania del Capo sala, dopo un vorticoso viaggio per tutti i reparti dell’ospedale, sempre con due amici fidati: la scopa e il pappagallo, lo strumento detestato da tutti. Ma attraverso il pappagallo passa tutta l’umanità, tutta la vergogna e il rispetto di quando si ha bisogno d’aiuto. Giacomo Poretti torna in teatro con un nuovo monologo che attinge alla sua esperienza personale, per tentare di rispondere insieme al pubblico all’annosa questione: “E adesso chi lo svuota il pappagallo?”