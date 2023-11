Brescia: ingiustizia e economia a wonderland festival

Ma tu sai spendere i tuoi soldi? Come parlare di economia in parole povere. Un incontro con la consulente finanziaria e scrittrice Ami Fall alias Pecuniami, l’Avvocato Giovanbattista Grazioli e il direttore artistico Davide D’Antonio dove si parlerà di come l’arte ha aiutato e sta aiutando a rendere i cittadini più coscienti in ambito economico e finanziario. Di come spendere i soldi in modo corretto e difendersi dalle insidie in un mondo estremamente complesso che non perdona errori ponendo l’attenzione su quanto sia fondamentale l’informazione in ogni ambito, ancor di più se si tratta di soldi…



Prenota qui il tuo posto: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-wonderland-festival-incontro-warm-up-ingiustizia-e-economia-744965470777?aff=oddtdtcreator