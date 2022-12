Brescia: musical "tick tick... boom!"

SI recupererà il 16 dicembre al Gran Teatro Morato la prima produzione italiana di tick, tick… Boom!, il musical del vincitore del Premio Pulizter Jonathan Larson diventato film nel 2021 grazie a Netflix. Inzio 21:15, biglietti in prevendita su Ticketmaster, Ticketone e circuiti tradizionali.



tick, tick… BOOM! ha conquistato il grande pubblico con la recente versione cinematografica interpretata da Andrew Garfield, candidato all’Oscar 2022 e premiato ai Golden Globe Awards come miglior attore protagonista. La regia del film è di Lin-Manuel Miranda (premiato ai Pulitzer e ai Tony) che aveva interpretato il ruolo del protagonista nella versione teatrale del 2014.



L’edizione italiana del musical vede la regia di Massimiliano Perticari e Marco Iacomelli.

Nel ruolo del protagonista Jon, il giovanissimo talento italiano Nicolò Bertonelli, reduce dal successo televisivo di Braccialetti Rossi 3, oltre che protagonista della serie Mediaset Oltre la soglia e prossimo al debutto al cinema nel film The Christmas Show (in uscita a fine anno) a fianco di Raoul Bova e Serena Autieri. Ma non solo, perché Nicolò Bertonelli è anche popolarissimo tra i più giovani, come testimoniano gli oltre 450mila fan su TikTok.



Sul palco con lui ci saranno altri sei attori, dato che la produzione italiana ha eccezionalmente ottenuto dalla Larson Estate l’autorizzazione a riorchestrare la partitura con l’aggiunta di un quartetto d’archi e ad allargare il cast da tre a sette interpreti. Sul palco anche una band di otto elementi. Il pubblico potrà assistere a una vera e propria prima mondiale di una versione inedita di tick, tick… BOOM!



Tick, tick… Boom! è un musical dai tratti fortemente autobiografici: con musica e libretto di Jonathan Larson, racconta la vita di un giovane compositore che tenta di far produrre un proprio musical a Broadway nella New York del 1990. Dopo essere riuscito con grande difficoltà a metterne in scena un workshop non riesce comunque a trovare produttori per il suo spettacolo e i suoi sogni si infrangono. Un messaggio del suo idolo Stephen Sondheim cambierà il corso degli eventi.