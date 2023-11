Brescia: Mozart 2.0, il musical

Cosa accadrebbe se Mozart vivesse oggi? Come affronterebbe il mondo delle case discografiche? E le persone intorno a lui amerebbero il suo genio.. o si lascerebbero conquistare dall’invidia? Ispirato alla vita di Mozart, con le sue musiche pop-rock, tutto cantato, ballato, recitato, con musica dal vivo e con un cast di artisti giovani, viene raccontata la vita della "prima rockstar della storia” ambientata al giorno d’oggi, una storia che narra le vicende di un uomo comune diventato leggenda. Una storia che però non è tutta rose e fiori, anzi, tutt’altro. È una storia che racconta le difficoltà che ognuno di noi deve affrontare nel corso della sua vita. Una storia in cui tutti possono immedesimarsi. Uno spettacolo che difficilmente dimenticherete e che vi porterete nel cuore, con la speranza che possa motivarvi a crescere, ampliare gli orizzonti e a riscoprire la voglia di amare e vivere.