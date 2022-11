Brescia: La Moneda, il Cile visto attraverso gli occhi di Miguel Littìn

Il Cile visto attraverso gli occhi di Miguel Littìn un giornalista ritornato in patria dopo dieci anni sotto una falsa identità per catturare la trasformazione di una società che vive in un regime totalitario, quello del Generale Pinochet. La missione consiste nell’entrare nel palazzo La Moneda, quartier generale di Pinochet, acquisire filmati unici in uno degli spazi più osservati del paese e simbolo del nuovo regime per documentare la reale situazione sul territorio. Uno spettacolo che vuol porre l’attenzione sulla difficoltà di un essere umano nel dover cambiar se stesso per poter sopravvivere e sulla fragilità della democrazie; tema caldo anche ai giorni nostri, tornato purtroppo in auge con la guerra alle porte dell’Europa.

