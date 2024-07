Mo.Ca: lettura interpretata "Il mio destino"

Sabato 20 luglio, alle 20.45 nell'abito delle iniziative estive organizzate al Mo.Ca. - centro per le nuove culture, nella corte di Palazzo Martinengo Colleoni, è in programma la lettura interpretata dell’attore Silvio Gandellini, con ambienti musicali creati dal vivo da Fabrizio Saiu, di "Il mio destino", uno dei 20 racconti scritti da Fabrizio Senici nella raccolta "Destini rubati" edita in novembre 2023, narrazione autobiografica di quanto è capitato all'autore sul finire del 2022, quando ha scoperto di avere un linfoma, fortunatamente indolente. Ma prima di arrivare alla diagnosi finale ha percorso una strada che ha messo nero su bianco. Il testo racconta in prima persona le emozioni e le tensioni che si provano in quei momenti.

Ingresso su prenotazione gratuita e offerta libera. I fondi raccolti saranno devoluti ad AIL Brescia, associazione che da anni si batte per la ricerca e la cura delle leucemie e dei linfomi.