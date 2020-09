Brescia: Metamorfosi Festival 2020

Metamorfosi Festival 2020, più che in ogni altra edizione, si dimostra un festival resiliente: dopo la sospensione dovuta al Covid 19, che ha così duramente colpito il nostro territorio, torna con una programmazione rimodulata in base alle norme sanitarie e alle rinnovate esigenze cercando di mantenersi fedele agli obiettivi e facendosi veicolo dei principi di condivisione e valorizzazione della fragilità che guidano l'organizzazione del Festival stesso durante tutto l'anno.



Metamorfosi Festival 2020 si diffonde nella città come una boscaglia, con semi portati dal vento. Esplora ambienti diversi, alla ricerca di nutrimento creativo, così come gli apici radicali penetrano ovunque sotto terra. Esplode spore d'arte e possibilità di sguardi nuovi, per cambiare punto di vista, per provare a condividere davvero salute - e non malattia - mentale, liberando il potenziale creativo delle marginalità.



Metamorfosi Festival 2020 è parte integrante del progetto “Recovery.net – laboratori per una psichiatria di comunità” ed è frutto di un lavoro di co- progettazione condivisa tra artisti, operatori, utenti dei servizi e cittadini.

Ogni appuntamento del Festival sarà anche l'occasione per raccogliere fondi a favore di Metamorfosi in “Recovery.net – laboratori per una psichiatria di comunità”.