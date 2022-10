Brescia: Marco Travaglio con "I migliori danni della nostra vita" al Gran Teatro Morato

Marco Travaglio si esibirà al Gran Teatro Morato di Brescia con lo spettacolo “I migliori danni della nostra vita” domenica 26 marzo 2023 (inizio ore 21:00). Nel suo consueto stile satirico, Marco Travaglio racconterà gli ultimi 5 anni di storia italiana: ovvero come i poteri della politica, della finanza e dell’informazione hanno ribaltato il voto degli italiani, dal cambiamento alla restaurazione, dalla questione morale e sociale all’Ancien Régime e alla guerra infinita. E come – sempre secondo Travaglio – “possiamo difenderci da questi golpisti 2.0, sorridendo di più e informandoci meglio.”

I biglietti per “I Migliori danni della nostra vita” di Marco Travaglio sono in vendita su Ticketmaster, Ticketone e punti vendita tradizionali.