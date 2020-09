Brescia: "Holy reverse" a Palazzo Broletto

Venerdì 11 settembre, alle 21 nel cortile di Palazzo Broletto, e in caso di pioggia al Teatro Idra nella sede del Mo.Ca in via Moretto 78, penultimo appuntamento con “Costellazioni, TeatroDanzaArtiperformative in scena”, rassegna di teatro progettata e condivisa da artiste e artisti bresciani nel tempo del lockdown e inserita nel palinsesto di Brescia d’estate – Emozioni dal vivo”, il calendario di eventi estivi del Comune di Brescia.



La compagna “Lelastko” proporrà “Holy reverse”, spettacolo di improvvisazione per danza, voce e clarinetto, chitarra ed effetti, durante il quale la performance verrà costruita più volte grazie all’interazione tra danza e musica. Verrà sperimentata la capacità di comporre in tempo reale creando un fraseggio di danza che incontra suono e voce.

Ingresso: 5 €.

Apertura biglietteria: ore 20.15.

Informazioni: segreteria@residenzaidra.it

Prevendite: Residenza Idra, presso Mo.Ca, via Moretto 78, Brescia, orari d’ufficio

Lo spettacolo verrà presentato nel rispetto delle norme sanitarie in vigore a salvaguardia del pubblico, degli artisti e di chi lavora in palcoscenico. Si rendono quindi necessari il distanziamento, l’uso delle mascherine all’entrata e all’uscita, la misurazione della temperatura e la sanificazione delle mani.