Brescia: "La carogna" alla Latteria Molloy

Per chi ha voglia di ridere un po', domenica sera alla Latteria Molloy di Brescia c'è "La carogna", spettacolo di improvvisazione teatrale: "Come al solito – scrivono gli organizzatori – nel caso qualcuno non dovesse ridere (impossibile, non è mai successo), gli sarà rimborsato il biglietto!".



Chi prenota la cena avrà un posto a sedere garantito, così da poter arrivare quando vuole: 347 9367391 – distilleriamolloy@gmail.com.