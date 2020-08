Brescia: "L’inventore di sogni" in Broletto

Prosegue la programmazione di “Costellazioni, TeatroDanzaArtiperformative in scena”, rassegna di teatro progettata e condivisa da artiste e artisti bresciani nel tempo del lockdown e inserita nel palinsensto di Brescia d’estate – Emozioni dal vivo”, il calendario di eventi estivi del Comune di Brescia

Sabato 29 agosto, alle 21 nel cortile di Palazzo Broletto di Brescia, e in caso di pioggia al Teatro Idra nella sede del Mo.Ca in via Moretto 78, la compagnia “Viandanze Teatro” proporrà “L’inventore di sogni”, lettura teatrale, tratto dal romanzo per l'infanzia di Ian McEwan con la partecipazione di Faustino Ghirardini (voce) e Mattia Grazioli (chitarra e voce), storia di Peter Fortune, un ragazzo dotato di una grandissima immaginazione e che ama sognare

Ingresso: 5 €.

Apertura biglietteria: ore 20.15.

Informazioni: segreteria@residenzaidra.it

Prevendite: Residenza Idra, presso Mo.Ca, via Moretto 78, Brescia, orari d’ufficio

Lo spettacolo verrà presentato nel rispetto delle norme sanitarie in vigore a salvaguardia del pubblico, degli artisti e di chi lavora in palcoscenico. Si rendono quindi necessari il distanziamento, l’uso delle mascherine all’entrata e all’uscita, la misurazione della temperatura e la sanificazione delle mani.